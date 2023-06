Québec, ville gourmande: des sandwichs italiens bons à s’en lécher les doigts

Dans un complexe de condos locatifs de Sainte-Foy se cache un petit trésor: un comptoir à fabuleux sandwichs italiens appelés piadinas.

Cette spécialité de la région de l’Émilie-Romagne, en Italie, est un pain plat dont la pâte ressemble à celle de la pizza, mais sans levure. Cuite sur une plaque, elle est remplie de savoureuses garnitures italiennes et pliée en deux une fois venu le temps de la dévorer.

Photo Stevens Leblanc

Dans la version classique, on trouve du prosciutto di Parma, du mozzarella fior di latte, de la roquette, des tomates fraîches et un filet d’huile d’olive.

C’est simple, rapide, délicieux... et santé! En plus, le rapport qualité-prix est imbattable, avec des sandwichs entre 11 et 13$.

«Mon souhait est de faire connaître ce qu’est la piadina à Québec», lance Sophie Bernier, qui a ouvert le bien nommé Comptoir La Piadina avec son conjoint italien, Claudio Bettiga.

Photo Stevens Leblanc

Ce sandwich méconnu au Québec se trouve à presque tous les coins de rue dans la moitié nord de la botte italienne, où il a vu le jour. Sophie en a mangé énormément – au moins trois midis par semaine – lorsqu’elle vivait sur les berges du lac de Côme avec Claudio, qui y possède une auberge.

«Je trouvais ça très léger, rapide et savoureux. Je suis tombée en amour», dit cette polyglotte. Native de la capitale, elle a vécu dans plusieurs pays d’Europe.

Revenue au Québec pour prendre soin de sa mère, elle saisit l’occasion de conquérir le marché local avec ce sandwich italien.

Photo Stevens Leblanc

D’amour et de résilience

L’histoire de Sophie et Claudio en est une d’amour, certes, mais aussi de résilience. Leur comptoir a ouvert aux Galeries de la Canardière le 9 mars 2020, et, deux semaines plus tard, les restaurants fermaient en raison du début de la pandémie.

«Ç’a été une catastrophe», laissent tomber les propriétaires, qui ont eu le cran de se lancer en affaires dans la cinquantaine.

Photo Stevens Leblanc

Ils se sont retroussé les manches et ont bataillé dur pour avoir de l’aide financière. En plus, les tours de fonctionnaires à proximité se sont vidées avec le télétravail, assombrissant leurs plans d’avenir.

Quand l’occasion s’est présentée de déménager dans le rez-de-chaussée des condos locatifs MU du boulevard Laurier, ils ont plongé. Comble de malheur, l’ouverture s’est faite en décembre 2021, à peine deux semaines avant une autre fermeture forcée.

«On a perdu deux ans, se désolent-ils. On tient bon parce qu’on a quelque chose d’unique et on y croit.»

La fraîcheur avant tout

Les piadinas se démarquent par leur fraîcheur. La pâte est préparée chaque jour et elle est cuite à la commande.

Photo Stevens Leblanc

«Ça prend une minute trente environ de chaque côté à cuire, c’est très simple à préparer», explique Claudio, qui a appris le français depuis son arrivée au pays.

Le comptoir La Piadina offre un large éventail de garnitures, allant des charcuteries italiennes classiques au saumon fumé, en passant par des options végé.

Je suis tombée sous le charme du Valtellina, qui contient de la Bresaola della Valtellina, une viande de bœuf affinée d’appellation contrôlée, très maigre et super savoureuse. Agrémenté de Parmigiano Reggiano, de roquette et de champignons marinés, ce sandwich est un vrai régal.

Photo Stevens Leblanc

«Nos ingrédients sont de première qualité et puisqu’on fait une spécialité de l’Italie, on a choisi des produits italiens», assure Sophie, une épicurienne qui est linguiste et pianiste de formation.

Convaincue qu’elle tient un bon concept, la femme d’affaires veut en faire une chaîne et franchiser.

«Une fois bien implanté à Québec, j’aimerais ça que ça fasse des petits. La piadina mérite d’être mieux connue», conclut-elle.

Comptoir La Piadina

2601, boulevard Laurier

Ouvert du mercredi au dimanche