Repêchage de la LHJMQ: les Saguenéens voleront le spectacle avec quatre choix parmi les huit meilleurs espoirs

Les Saguenéens de Chicoutimi vivront une journée très importante pour le futur de l’organisation, samedi lors du repêchage à Sherbrooke, alors qu’ils parleront à quatre reprises dans le Top 8.

Déjà détenteurs de la 2e sélection, les Sags ont mis la main sur les 4e, 5e et 8e choix en transigeant avec les Foreurs de Val-d’Or, l’Océanic de Rimouski et les Eagles du Cap-Breton.

«Ça va être une journée déterminante pour l’avenir des Saguenéens, a déclaré l’entraîneur-chef et directeur-gérant Yannick Jean. Comme l’an dernier, cette journée va définir l’avenir de l’équipe. La somme de travail des deux dernières années nous a permis de récolter de très bons choix.»

La situation des Sags est très similaire à celle des Olympiques de Gatineau en 2020 qui possédaient eux aussi quatre choix dans les huit premiers et avaient sélectionné Tristan Luneau (1er), Antonin Verreault (2e), Samuel Savoie (4e) et Noah Warren (8e).

«Ce ne n’est pas une pression supplémentaire, a assuré Jean. Les 8 à 10 meilleurs joueurs font l'unanimité parmi les équipes et nous allons mettre la main sur quatre très bons joueurs. Nous sommes excités et nous avons hâte à la journée du repêchage. Je suis très, très confiant pour le futur. On va miser sur une très bonne équipe longtemps et pas seulement pour une saison.»

«On l’a fait de la bonne manière, de poursuivre Jean. Nos jeunes vont grandir ensemble comme les deux équipes (Québec et Halifax) qui ont atteint la finale cette année. Nous aurons encore deux choix de premier tour en 2024 et 2025 qui seront importants.» À compter de la saison 2024-2025, les Sags devraient miser sur une équipe redoutable.

Un solide gardien s’ajoute

Dans la transaction avec les Foreurs, les Saguenéens ont aussi mis la main sur le gardien de 18 ans Mathys Fernandez. «Fernandez est le meilleur gardien de son groupe d’âge, a affirmé Jean. C’était très important de mettre la main sur un gardien de premier plan qui va grandir avec nos jeunes pendant deux ou trois ans. Avec la blessure de William Blackburn, Fernandez a vu beaucoup d’action cette année. Il a reçu plusieurs tirs à Val-d’Or et il a grandi dans cette situation.»

Les Foreurs ont obtenu un choix de 1ère (11e), de 2e et de 3e ronde cette année; des sélections de premier et de 4e tour en 2024 ainsi que de 2e et 6e ronde en 2025.

Les Sags ont cédé à l’Océanic des choix de 1ère ronde cette année (10e) et en 2025. Quant aux Eagles, ils reçoivent un choix de 1ère ronde (12e) cette année et un autre de 2e ronde en 2024.

«On adore Guité»

Avec la 2e sélection, les Sags miseront sans aucun doute sur l’ailier gauche Émile Guité, des Gaulois de Saint-Hyacinthe, qui a obtenu 48 points en 41 parties. Il a été choisi joueur par excellence du championnat canadien M18AAA quand les Gaulois se sont inclinés en finale devant le Blizzard du Séminaire Saint-François.

Son coéquipier Caleb Desnoyers sera sélectionné au tout premier rang par les Wildcats de Moncton. C’est la première fois que deux joueurs de la même équipe sont identifiés comme les deux plus beaux espoirs par le Centre de soutien au recrutement (CSR).

«On adore Guité, a résumé Jean. Pour nos choix de 1ère ronde, on va y aller avec les meilleurs joueurs disponibles et non en fonction de nos besoins, mais il y a un bon mélange de centres et de défenseurs et je suis confiant que nous aurons le meilleur des deux mondes.»

Avec quatre choix de première ronde, les Saguennéens seront-ils tentés de rouler les dés et de miser sur un joueur récalcitrant qui a affiché ses couleurs d’évoluer aux États-Unis?

«Dans le Top 8, on ne prend pas de chance, a expliqué Jean. Si on repêche un joueur, c’est parce qu’on va avoir l’assurance qu’il va venir chez-nous.»

Pointant au 3e rang des plus beaux espoirs, l’ailier Zachary Morin entre dans cette catégorie. Il a connu toute une saison à Détroit avec les Little Caesars U-15 où il a récolté 130 points en 77 parties. Dôté d’un gros gabarit à 6 pi 2 po et 174 livres, Morin a déjà annoncé ses intentions de porter les couleurs de Phantoms de Youngstown dans la USHL la saison prochaine.