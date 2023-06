«The Amityville Curse»: le Québécois Éric Tessier explore la malédiction d’Amityville dans un nouveau film d’horreur

Près de 15 années après 5150, rue des Ormes, le cinéaste québécois Éric Tessier revient à l’épouvante avec The Amityville Curse, une nouvelle entrée dans la célèbre saga horrifique américaine.

Sans être un mordu d’horreur à proprement dire, Éric Tessier est bien au fait de l’impact du nom Amityville dans cette communauté. Et pour cause: même quatre décennies après sa sortie, le premier film de la série est encore aujourd’hui cité parmi les incontournables du genre.

James Brolin et Margot Kidder y incarnaient un couple de jeunes mariés emménageant dans une maison où d’horribles meurtres ont été commis quelques années auparavant. Et la demeure n’avait visiblement pas oublié ces événements sordides, en portant toujours les traces surnaturelles.

Aujourd’hui, Éric Tessier greffe une suite à cet héritage horrifique avec The Amityville Curse. Lancée via Crave au Québec, elle est portée à l’internationale par la plateforme Tubi.

Cette nouvelle adaptation du roman homonyme de l’auteur américain Hans Holzer suit trois couples emménageant dans la tristement célèbre demeure dans l’espoir de la transformer en autant de condominiums. Évidemment, leurs ambitions tourneront au cauchemar lorsque la maison s’éveillera pour les tourmenter un à un.

En Montérégie

Et c’est à Hudson, en Montérégie, que le cinéaste et son équipe ont dégoté la maison parfaite où camper leur intrigue, c’est à dire munie des iconiques lucarnes, symbole incontesté du récit d’Amityville. Le reste du tournage s’est déroulé aux environs de Montréal, en 16 jours, l’an dernier.

«La maison devient un personnage en soi; elle est un catalyseur des tensions entre les personnages. Elle vient amplifier leurs peurs, leurs émotions. Il fallait absolument trouver la bonne», indique Éric Tessier, en entretien au Journal.

Si le premier film de la saga Amityville a depuis longtemps été élevé au statut de culte, le Québécois est conscient qu’elle a depuis perdu une part de son lustre au fil des suites de qualité variable.

Dans les dernières années, plusieurs productions au budget anémique – et synopsis farfelus – ont tenté de surfer sur le phénomène Amityville en l’imbriquant dans leurs titres. Et c’est loin d’être terminé; on aura bientôt droit à Amityville Anaconda, Amityville Leprechaun, Amityville Cocaine Bear et autres Amityville Big Foot.

Des titres qui, disons-le poliment, ne risquent pas d’être nommés lors de la prochaine cérémonie des Oscars.

«La maison d’Amityville, ça demeure quand même une icône dans le monde de l’horreur. Tout le monde connaît son histoire. Mais tout ce que je voulais faire, c’est un film honnête, cohérent, et qui ne se prend pas trop au sérieux. J’ai eu énormément de plaisir à tourner mon Amityville Curse, je ferais une suite demain matin», avance Éric Tessier.

Raviver la flamme

En effet, ce tournage lui aura redonné goût à l’épouvante, un genre qu’il a marqué au fer rouge avec Sur le seuil et 5150, rue des Ormes, deux adaptations cinématographiques d’oeuvres de Patrick Senécal. Mais l’horreur n’est pas forcément un genre foisonnant au Québec, atteste Éric Tessier. Une situation qu’il serait plus qu’heureux de changer.

«On a le droit de faire des films d’horreur, d’en faire des bons. On a le talent et les moyens», insiste-t-il.