Un nouveau collectif pour «sauver les terrains de Rabaska»

Un nouveau collectif vient d’être créé à Lévis dans le but de «sauver les terrains de Rabaska d’une exploitation industrielle» et les réinclure dans la zone agricole permanente.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un communiqué rendu public mercredi et signé du Collectif Sauvetage du patrimoine agricole à Lévis et Beaumont.

«Nous demandons que ces terres, extraites du territoire agricole par décret gouvernemental en 2007 soient réincluses dans la zone agricole permanente du Québec afin qu’elles soient à nouveau protégées par la CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole du Québec) et qu’aucune activité industrielle ne s’y développe», peut-on y lire.

Selon le nouveau regroupement «ces 272 hectares représentent une grande richesse au niveau du patrimoine agricole (terres cultivées depuis 350 ans), de la biodiversité (milieux humides, espèces indigènes menacées, forêt) et de la beauté des paysages. Y implanter une zone industrielle serait une catastrophe environnementale, sociale et culturelle et une destruction de ce magnifique paysage pour toujours».

Des actions de mobilisation sont prévues dès cet été, a annoncé le collectif.

Porte déjà fermée

La semaine dernière, la Ville de Lévis a résolu d’acquérir par expropriation des terres appartenant à Rabaska et promises au Port de Québec.

La municipalité avait pour objectif affiché de «garder une emprise» sur ces terrains.

En séance extraordinaire du conseil municipal, vendredi dernier, un producteur agricole, Martin Carrier, s’était présenté au micro pour demander aux élus de se positionner en faveur d’une réintégration de ces terres en zone verte.

Il avait été salué par des applaudissements, mais il s’est fait répondre par le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, que la Ville n’avait pas de «poignée légale» pour ce faire.

«Ça prend juste une volonté politique, a répliqué M. Carrier. Donc vous n’êtes pas prêt à en faire la demande?»

«Non», a été la réponse du maire.

–Avec la collaboration de Stéphanie Martin