Royaume-Uni: une école secondaire invite ses élèves à se vêtir en drag pour célébrer la fierté

Une école secondaire anglaise qui encouragerait ses élèves à troquer leurs uniformes scolaires pour se présenter vêtus «entièrement» en drag queen pour célébrer la fierté le 16 juin prochain a causé une vive controverse au Royaume-Uni.

«On encourage tous les élèves de tous les genres à porter quelque chose arc-en-ciel ou coloré. Ils pourront s’exprimer en faisant quelque chose de petit, comme en portant un tutu, du maquillage, en peinturant leurs ongles, jusqu’à se vêtir entièrement en drag» peut-on lire dans une lettre destinée aux parents de l’école secondaire New Mills, partagée par The Telegraph mardi.

Des stations de drag, pour appliquer des brillants, du maquillage et du vernis à ongles, devraient être mises à disposition des élèves, tandis qu’un défilé avec des prix serait organisé pour l’évènement, aurait indiqué Thomas Robertson, à la tête du département des sciences de l’école.

Une drag queen aurait également été invitée pour aborder notamment le sujet de la santé mentale avec les élèves.

«Prenez note que des données et des faits entourant l’homophobie et l’intimidation seront partagés, en plus des données sur le suicide», aurait ajouté l’enseignant par écrit, selon le média britannique.

Or, la lettre aurait aussitôt engendré de vives réactions auprès des parents, ainsi que du personnel de l’établissement, dont plusieurs ont dit craindre que l’école soit allée trop loin.

L’an dernier, le jour de la fierté avait été célébré par une journée sans uniforme obligatoire et des cupcakes, aurait indiqué un membre de l’établissement sous couvert de l’anonymat.

«Mais cette année, c’est tout une autre ligue. Ils ont mis le drag au centre du thème ce qui est, je sens, assez controversé. Le drag est une parodie vraiment sexualisée de la femme: correct sur scène, pas dans une école», a-t-il réagi au média britannique.

Tracy Shaw, du groupe de parents Alliance pour la sécurité dans les écoles du Royaume-Uni, s’est dit très inquiète de voir une drag queen aborder le sujet délicat.

«Personne sans formation spécifique et rigoureuse en matière de protection et de santé mentale ne devrait parler aux enfants à propos du sujet. Une fois encore, la sécurité a été jetée par la fenêtre tandis que l’école semble plus intéressée à montrer à quel point elle est “inclusive”», a-t-elle commenté, selon The Telegraph.