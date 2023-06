250 000 PME risquent de fermer en 2024

Une PME sur cinq au pays risque de fermer ses portes en 2024 si Ottawa ne reporte pas la date limite de remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), avertit la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

La date limite actuelle pour rembourser le prêt est le 31 décembre 2023.

Sans le report de cette échéance, ces entreprises perdront la portion subvention du prêt, pouvant aller jusqu'à 20 000 $, et devront payer 5 % d'intérêts sur la totalité de leur solde.

Au Québec, c’est 34 % des PME qui sont susceptibles de dépasser la date limite de remboursement de leur prêt du CUEC en 2023, et 17 % des PME sont à risque de fermer leur entreprise si la date limite de remboursement de leur prêt du CUEC n’est pas reportée, soit l’équivalent de 45 327 entreprises.

«Le message des propriétaires de PME est clair et net : ils veulent avoir plus de temps pour rembourser leur prêt. C'est presque les trois quarts de nos membres qui disent avoir besoin de davantage de temps. Il faut savoir aussi que seulement la moitié des PME ont retrouvé leurs niveaux de ventes habituels. Les ventes sont faibles et le niveau d'endettement est élevé. Le gouvernement doit agir. La date limite de remboursement du prêt du CUEC doit être reportée. Mais le temps presse. Ottawa doit intervenir maintenant», affirme Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Neuf propriétaires de PME sur dix ont obtenu un prêt du CUEC, indique la FCEI.

Parmi ceux-ci, les trois quarts ont obtenu entre 40 001 $ et 60 000 $, et le quart, 40 000 $ ou moins.

Or, seulement 10 % des bénéficiaires ont remboursé leur prêt.