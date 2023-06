Une surprise attendait William Rousseau

En plus des champions de la Coupe Memorial, il y avait un champion de la Coupe Stanley lors du rassemblement tenu mercredi dans un restaurant de Québec pour souligner le triomphe des Remparts.

Vainqueur de la Coupe Memorial en 1958 avec les Canadiens de Hull-Ottawa, tout comme son frère Roland en 1949 avec le Royal de Montréal, Bobby Rousseau a fait une surprise à son petit fils, William, en se pointant au rassemblement avec son épouse et le père du portier des Diables rouges.

« C’est une surprise que mon grand-père soit présent, a exprimé Rousseau. Plusieurs années plus tard, c’est émotif de savoir que mon nom sera inscrit sur la Coupe Memorial en compagnie de mon grand-père et de son frère. Les Rousseau ont toujours été une famille de hockey et de golf. Sur Youtube, on regarde des images quand il portait les couleurs du Canadien. »

Ancienne vedette du Canadien avec qui il a remporté la Coupe Stanley à quatre reprises, l’ancien attaquant était très heureux de la conquête de son petit fils.

« Ça rappelle de bons souvenirs. C’est réellement extraordinaire d’avoir le nom de trois Rousseau sur la Coupe Memorial. William est le premier gardien que j’aime. »

À un collègue lui demandant si à l’âge de 20 ans il aurait marqué contre son petit fils, M. Rousseau a eu une réponse savoureuse : « J’aurais touché le poteau. »

L’engouement ne diminue pas

Amorcée lundi au retour de Kamloops avec un rassemblement à la Place Jean--Béliveau, la semaine de célébrations se terminera aujourd’hui alors que les joueurs seront reçus à l’Assemblée nationale.

L’engouement n’a pas diminué. La Cage Brasserie sportive Lebourgneuf affichait complet, mercredi, et il y avait une file d’attente à un certain moment. Les amateurs ont eu droit à une séance d’autographes de leurs favoris et à une séance de photos avec la Coupe Memorial et la Coupe Gilles-Courteau. On a aussi eu droit à des « Let’s Go Remparts » alors que les images de la conquête passaient en boucle sur les écrans.

« Je vais toujours me souvenir de Québec, a souligné Rousseau. C’est incroyable ce qu’on vit depuis notre retour et je ne pensais pas que ça serait aussi gros. »

Fatigués, mais heureux

Fatigués, les joueurs des Remparts profitent de chaque moment.

« Je suis bien fatigué, mais on a beaucoup de plaisir », a résumé le vétéran de 20 ans Pier-Olivier Roy, qui s’alignera avec les Patriotes de l’UQTR la saison prochaine s’il ne reçoit pas une offre des rangs professionnels.

« On profite de nos derniers moments ensemble. Il y a une partie de tristesse parce que ce sont nos derniers moments, mais il y a plus de moments joyeux. »

Justin Robidas n’était pas surpris de tout l’amour témoigné par les partisans.

« La Ville de Québec attendait ce moment depuis longtemps. Les gens sont fiers de nous. »