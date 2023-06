Une transaction William Nylander contre Moritz Seider?

Les Maple Leafs de Toronto entendent conserver les principaux éléments de leur noyau en attaque à court terme, ce qui n’empêche pas quelques observateurs de faire circuler des rumeurs et selon l’une d’entre elles, la facture sera élevée pour l’un des joueurs talentueux de la formation ontarienne.

Embauché la semaine dernière à titre de directeur général par les Leafs, Brad Treliving a mentionné qu’il ne prévoit pas échanger les Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner et William Nylander en dépit de l’élimination du club au deuxième tour des récentes séries. Sauf que dans le cas du quatrième joueur de ce groupe, les spéculations vont bon train malgré tout et d’après l’équipe du balado The Grind Line Podcast, le Suédois est le hockeyeur le plus susceptible de quitter la Ville Reine parmi les principales armes offensives.

Du côté de Detroit, si les Red Wings souhaitent l’acquérir, la partie adverse demandera le défenseur Moritz Seider, d’après le journaliste Ansar Khan et tel que rapporté par la même source. Certes, le DG Steve Yzerman devra y penser deux fois avant d’emprunter cette avenue. Seider a remporté le trophée Calder, remis à la recrue de l’année dans la Ligue nationale, à sa première campagne en 2021-2022. L’athlète de 22 ans a amassé 42 points en 82 rencontres lors de la dernière saison.

Quant à Nylander, 27 ans, il a récolté 40 buts et 47 mentions d’aide pour 87 points en un nombre identique de matchs. Il touchera tout près de 7 millions $ l’an prochain avant d’être admissible à l’autonomie complète à l’été 2024.