Vaste mouvement de solidarité envers les évacués de Chibougamau

Une vague de solidarité déferle au Lac-Saint-Jean envers les personnes évacuées de Chibougamau. On ne compte plus les messages offrant de l’hébergement ou de l’espace pour installer des roulottes.

Dans le groupe Facebook Alerte entraide Chibougamau-Chapais, les annonces se multiplient depuis l'évacuation dans la nuit des résidents qui ont dû quitter leur domicile en raison des feux de forêt. Chacun veut aider à sa manière.

La Coopérative forestière Girardville, par exemple, a offert de l’hébergement avec le service de repas dans un camp forestier, situé au 3103 route Industrielle, à Girardville.

«Nous avons 22 chambres avec un lit simple, ainsi que 14 chambres avec 2 lits simples. Les camps sont munis de toilettes et de douches et le service de cuisine est offert à des heures fixes via la cuisine du camp», peut-on lire dans la publication.

Plusieurs autres citoyens offrent de l’espace aux personnes qui ont des roulottes.

C’est le cas notamment de Simon-Olivier Dumas qui invite les gens à s’installer sur l’ancien site du Ciné-Parc, à Saint-Félicien.

«Il y a un mouvement de solidarité partout au Lac-Saint-Jean. On l’offre aux gens, si ça peut aider à diminuer le stress», a indiqué Simon-Olivier Dumas, copropriétaire de Jean Dumas Ford.

«Il va y avoir beaucoup de monde à Roberval. Donc, on voulait proposer notre terrain qui est vacant. On avait la possibilité de le faire et on veut aider les gens qui en ont besoin», a-t-il ajouté.

Selon M. Dumas, plusieurs personnes évacuées transportent leur roulotte, car elles ne savent pas combien de temps elles seront tenues à l'écart de leur domicile ou si elles en retrouveront un à leur retour.

«Ces personnes sont dans l’inconnu. Elles ne savent pas si le feu va progresser ou non.»

«Si jamais on remplit ce terrain-là, nous en avons d’autres», a-t-il ajouté.

Comme bon nombre de Québécois, M. Dumas est attristé par ce qu'il voit.

«C’est triste autant pour nos travailleurs qui sont arrêtés que la SOPFEU qui combat jour et nuit ces feux-là qui sont en progression vers les villes et les camps de chasse. C’est sûr que c’est triste. C’est aussi tous les animaux qui sont en danger là-dedans. Ce ne sont pas de belles choses à voir dans notre coin», a-t-il partagé.

