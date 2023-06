Voici les 10 plus gros noms à avoir rejoint la MLS

Nombreux sont les joueurs de soccer reconnus internationalement à avoir rejoint les rangs de la Major League Soccer (MLS) au cours des trois dernières décennies. Lionel Messi fera de l’ombre à toutes ces légendes, mais plusieurs de ces athlètes ont permis à la planète entière de jeter un œil sur le championnat nord-américain.

Voici 10 des plus célèbres spécialistes du ballon rond à avoir évolué dans le circuit Garber.

Didier Drogba

L’Ivoirien est considéré comme l’un des plus grands joueurs africains de l’histoire et son arrivée avec l’Impact de Montréal en 2015 n’est pas passée inaperçue. Le grand buteur de Chelsea a été une véritable idole pour les amateurs québécois. L’un de ses anciens coéquipiers, Frank Lampard, a aussi fait grand bruit à New York City.

Thierry Henry

Photo AFP

L’ancien entraîneur-chef de Montréal a d’abord goûté à la MLS en 2010 avec les Red Bulls de New York. L’attaquant français a remporté la Coupe du monde en 1998 et a été quatre fois récipiendaire du Soulier d’or de la Premier League anglaise.

David Beckham

Quand le beau David Beckham s’est joint au Galaxy de Los Angeles en 2007, le monde a presque arrêté de tourner. L’Anglais avait encore de belles années devant lui en Europe, mais il a choisi de se tourner temporairement vers les États-Unis. Pendant longtemps, sa visite au Stade olympique en 2012 a été un record d’assistance (60 860 personnes) de l’édifice.

Zlatan Ibrahimovic

AFP

Le modeste Zlatan Ibrahimovic, récemment retraité, a aussi joué pour le Galaxy. L’inimitable Suédois a eu tout un impact à Los Angeles dès son arrivée, assurant à tous que la ville des anges avait maintenant son dieu en plus de son roi LeBron James. Son passage flamboyant en MLS, en 2018 et 2019, est resté gravé dans les mémoires.

Wayne Rooney

Avant d’entraîner le D.C. United, Wayne Rooney y a aussi joué. L’homme au milieu des succès de Manchester United durant les années 2000 a amené avec lui tout un bagage d’expérience. Avec Lampard et Steven Gerrard, l’Angleterre a été très bien représentée de l’autre côté de l’océan Atlantique.

Andrea Pirlo

Ce milieu de terrain reconnu pour son style élégant a surpris les amateurs italiens en quittant le pays pour le New York City FC en 2016. Pirlo a été l’un des footballeurs de la Serie A les plus influents, avec des passages à la Juventus, l’Inter et l’AC Milan.

Alessandro Nesta

JOCELYN MALETTE/AGENCE QMI

Parlant d’Italie, plusieurs partisans du CF Montréal ont peut-être oublié qu’Alessandro Nesta a porté les couleurs du Bleu-Blanc-Noir en 2012 et 2013. Considérée comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire, la légende des «Rossoneri» a rejoint son ami Marco Di Vaio dans la métropole québécoise.

Kaka

L’un des plus grands de sa génération, le Brésilien Kaka a été le visage de l’Orlando City SC pendant trois ans. L’ancien du Real Madrid est l’un des quatre joueurs, en comptant Messi, à avoir gagné le Ballon d’or avant de s’amener en MLS.

Hristo Stoichkov

Qui sont les deux autres? Tout d’abord Stoichkov, qui l’a remporté en 1994. L’ex-Barcelonais, le plus grand joueur de soccer de l’histoire de la Bulgarie, s’est joint au Fire de Chicago au tournant des années 2000 et a aussi représenté le D.C. United. Il n’est pas le plus connu, mais son palmarès parle de lui-même.

Lothar Matthäus

Matthäus a presque tout gagné durant sa carrière, y compris le Ballon d’or de 1990. Il a joué dans cinq Coupes du monde et disputé près de 800 matchs en club. Il a effectué son dernier tour de piste en 2000 avec les défunts MetroStars de New York.