THÉBERGE, Diane Robitaille



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 mai 2023, est décédée madame Diane Robitaille, épouse de madame Louise Murray. Elle était la fille de feu dame Elva Perkins et de feu monsieur Fernand Robitaille. Elle demeurait à Lac Beauport.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux et celles qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son épouse Louise; sa fille Stéfanie (Jonathan Nantel); sa soeur Judy Robitaille (Gilles Bédard); sa filleule Marie-France Nadeau et ses filles Roxanne et Geneviève; ainsi que de nombreux ami(e)s intimes, d'ami(e)s de golf (où elle a excellé durant de nombreuses années). Elle s'est battue pendant des années contre le lupus, mais elle a dû céder contre le cancer. Elle est partie avec tout le courage et la sérénité qu'on lui connaît, entourée d'amour. Elle considérait qu'elle était chanceuse d'avoir eu une si belle vie. La famille désire remercier le Dr Paul Fortin du CHUL, le personnel du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus dont Anyk, les oncologues et surtout le Dr Poirier, les médecins des soins palliatifs et particulièrement Dre Vicky Plante pour sa très grande compassion et sa générosité.