THIBOUTOT, Léonard



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 5 mai 2023, est décédé à l'âge de 85 ans, monsieur Léonard Thiboutot époux de dame Raymonde Dubé. Il était le fils de feu Roland Thiboutot et de feu Bernadette Soucy. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12h à 14h50.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Raymonde; ses enfants: Éric (Annie Lavallée), Josée (Mario Harton), ses petits-enfants: Laurie (Rémi Despins), Mathieu (Virginie Vanlandeghem), ainsi que Joël, Étienne, Camille, Marie et leur conjoint(e). Il était le frère et le beau-frère de: Réal (Cécile Poulin), Gertrude (feu Lucien Picard), Claire (Eugène Guimond), Claudette (feu Paul Duval), Marie-Marthe (Roger Breton), Jean-Guy (feu Colette Chenel), Pierre (Ginette Provost), Gérard (Claudine Petit), feu Janine (Pierre Rioux), Cécile (Alphée Pelletier), Rolande (Mauricio Guzman). De la famille Dubé, il était le beau-frère de : feu Irène, Madeleine (Gilles Drapeau), Gemma, Marielle, Fernand (Manon Santerre) et Gisèle (Pierre Harton). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel du Centre D'Anjou, spécialement ceux du 2è étage ouest, pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Bas-St-Laurent. Des formulaires seront disponible au salon.