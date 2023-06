BÉRUBÉ, Jean-Paul



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 18 mai 2023, est décédé à l'âge de 67 ans et 2 mois M. Jean-Paul Bérubé, époux de Mme Lise Jean; fils de feu Mme Marie-Marthe Gagnon et de feu M. Gérard Bérubé. Il demeurait à Rivière-Ouelle, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 11 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son épouse, Lise Jean; son fils, Jean-Philippe (Janie Aubut); ses petits-enfants : Théo et Clara; ses frères et sœurs : Marielle (André Lévesque), Anne-Marie (Michel Turgeon), Fernand (Nicole Rousseau), Léo (Jocelyne Morin), Jacques (Diane Chamberland), André (Lise Lagacé), Marc (Denise Hotte); sa belle-sœur, Denise (Rosaire Anctil); ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, tous les autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille est reconnaissante pour l'aide reçue au lac des Prairies et aimerait remercier le personnel soignant et l'équipe de Transplant Québec. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à L'Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska, 212, 4e avenue Painchaud, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la