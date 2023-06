SPENCE, Madeleine



Entourée de son mari et des membres de sa famille, à sa résidence de Boynton Beach, en Floride, où elle demeurait depuis 27 ans, Madeleine, nous a quittés en douceur, le 31 mai 2023. Elle était âgée de 76 ans. Maintenant délivrée des souffrances des derniers mois, elle repose en paix. En rémission d'un myélome depuis de nombreuses années, à la suite d'une autogreffe, elle n'aura pas eu la chance d'une troisième vie, comme elle le disait. La famille accueillera les parents et amis auà compter de 11 h.Le visionnement des funérailles sera disponible à l'aide de notre webdiffusion en rediffusion à compter de 16 h. L'inhumation suivra au cimetière de Dolbeau. Elle laisse dans la peine, son mari Dennis Heinrich. Elle a rejoint, dans une autre vie, ses parents : Paul-Henri Spence et Juliette Ross; ses frères : Bernard, Paul II et Claude; sa nièce Sarah Spence-Godin, son neveu Samuel Doucet; ses beaux-parents : Don et Doris Heinrich ainsi que ses beaux-frères : Dave et Denny Thompson. Lui survivent : sa sœur Suzanne et ses frères : Jean (Monique Belley), Raymond et Richard (Dolorès Richard); ses belles-sœurs : Madeleine Boulanger et Lyne Dufour; sa belle-fille : Megan Heinrich Mena (Roberto Mena) et leurs filles : Marina-Isla, Liliane-Jade Mena, Don et Barbara Heinrich, Christie, Donna, Dale et Patricia Heinrich. Ne l'oublieront pas, ses neveux et nièces, cousins et cousines des familles Spence, Ross, Lambert et Heinrich ainsi que de nombreux amis du Québec et de la Floride, en particulier Thérèse Boutin de Waterside, Pauline Otis et Francine Garneau. Née à Dolbeau le 7 mars 1947, Lac-Saint-Jean, après des études secondaires, Madeleine poursuit sa formation au Driscoll College de Québec et des sessions d'anglais dans un collège américain. Elle se joint à l'entreprise familiale où elle occupera des postes de gestion en ressources humaines et financières jusqu'à sa retraite. Ceux et celles qui désirent, faire parvenir leur don à Myélome Canada, www.myelome.ca et/ou à la Fondation Chanoine Lavoie, C.P. 5387, succursale de Saint-Félicien, Saint-Félicien, G8K 2P8, téléphone : (418) 679-5444.