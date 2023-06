SIMONEAU, Jacqueline Cardinal



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 mai 2023, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée madame Jacqueline Cardinal, épouse de feu monsieur Robert Simoneau, fille de feu madame Marie-Blanche Godin et de feu monsieur Oscar Cardinal. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Suzanne Fournier) et Mario (Johanne Levesque); ses petits-enfants : Louis-Gabriel, Jean-Raphaël (Marie-Danièle Jacques), Michaël et Samuel (Catherine Duchesne); ses arrière-petites-filles : Olivia et Livia; sa belle-sœur et son beau-frère Denise Simoneau (Paul-Eugène Lachance); ainsi que ses neveux et sa nièce : Réjean Boisvert, Line, Pierre et Richard Lafrance. Elle est allée rejoindre ses sœurs et son frère : Yvette, Rita, Magella et son neveu Alain Boisvert. La famille aimerait remercier les membres du personnel du 4e et du 5e étages de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, Téléphone : 1-888-768-6669, Site web : www.poumonquebec.caDes formulaires seront disponibles sur place.