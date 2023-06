BOUCHARD, Jean-Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 mai dernier est décédé à l'âge de 78 ans monsieur Jean-Pierre Bouchard époux de feu Lilianne Lapointe. Il était le fils de feu Roland Bouchard et de feu Augustine Dufresne. Il laisse dans le deuil son amie Lise Giroux, ses enfants : Nancy, Stéphane (Karen Mercier), Patrick (Nancy Joannette) et feu Jean-François; ses petits-enfants : Maxime, Mélyssa, Michael, Nelly, Noah, Lily-Ann, Gabriel, Mahélie et Ayden; ses arrière-petits-enfants : Chloé, Mathis et Élie. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Gérald (Lucille Lepine), Louise (Raynald Girard), Roland et Diane (André Montminy), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aude 11h30 à 13h30.La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.