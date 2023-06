ALAIN, Thérèse



À Hôpital Laval (IUCPQ), le 22 mai 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Thérèse Alain. Elle était l'épouse de feu monsieur Paul-Émile Boucher, fille de feu dame Marie-Jeanne Borgia et de feu monsieur Wilfrid Alain. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.et de là au cimetière Saint-Charles pour la mise en crypte, au 1460, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Québec. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle est allée rejoindre ses parents, de même que ses frères et sa sœur qui l'ont précédé : Jules-Émile, Wilfrid et Jeanne. Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Françoise (Claude Fournier) et Diane; ainsi que ses neveux, nièces, plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les parents et ami(e)s pour la sympathie manifestée à l'occasion du décès de Thérèse. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira, tél.: 1-450-795-3725, site Web : www.mira.ca/fr/faire-un-don