PAGEAU, Raymond



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Raymond Pageau époux de madame Hermine Plante, décédé le mercredi 31 mai 2023 à l'hôpital St-François d'Assise de Québec à l'âge de 81 ans 10 mois. Il était le fils de madame Clémentine Bédard et de monsieur Arthur Pageau. Il demeurait à Stoneham et Tewkesbury. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés: France, (Guillaume Denis), Pierre, et son petit-fils adoré: Olivier ainsi que les enfants de Guillaume: Arnaud et Héloïse. Il était le frère de feu Gabriëlle (feu Georges Bélanger), feu Rita (feu Roland Pépin), feu Robert (feu Yvette Falardeau), feu René (Réjeanne Plamondon), Paul-Émile (feu Laurette Chabot, Diane Garneau), Ghislaine (Paul-André Cloutier) et de grands amis depuis 35 ans, Lyselle et Jean-Marc Déry. De la famille Plante: feu Henri (feu Hélène Smith), feu Marie-Jeanne (feu Rosaire Plamondon), feu Ernest (feu Rose-Délima Filion), Denise (feu René Bergeron) Paul-Émile (Denise Auclair), Robert, feu Yvette (feu Désiré Carrier), Marcel (Reina Brindamour), Rita (feu Arthur Isabel), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, beaucoup d'ami(e)s. La famille a beaucoup de gratitude pour les bons soins reçus de tout le personnel des soins intensifs intermédiaires de l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec et de leur grande compassion. La famille recevra les condoléances leSes cendres seront déposées au cimetière de Stoneham, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du cancer ou à la Fondation des maladies du cœur.