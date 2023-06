GAGNON, Jacques



À l'hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, est décédé avec courage monsieur Jacques Gagnon, à l'âge de 79 ans. Il était le fils de feu Cyrille Gagnon et feu Alma Dick. Il demeurait à Château-Richer. Sa famille vous accueillera à :de 9h à 10h30.Par la suite, parents et amis sont invités à une réception au Centre-Olivier-Letardif, au 277, rue du Couvent, face à l'église. Il laisse dans le deuil, son épouse bien-aimée Emilienne Gravel; ses 3 enfants: Estel (Glenn), Benoit (Johane) et Rémi; ses 3 petits-enfants: Edith (Kevin), Cyril et Florence; son arrière-petit-fils Dérick; sa sœur Suzanne et son frère Marc (Christiane); plusieurs belles-sœurs et beaux-frères: Raymond (feu Mariette), Micheline (feu Richard), Ginette (feu Guy), Rodrigue (feu Thérèse), Nicole (Jean-Marc), Louise (Claude), feu Jeanne-Mance, feu Marc-André, Denis (Lucie) Christiane (Jean-Yves), Anne (Paul); plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ses amis, dont Marcel, Lucie, Thérèse, Noëlla, Jean-Marc et Pierrette. Outre ses parents, il rejoint ses frères et sœurs : Roger (Margot), Jean (Jeanne), Gilberte (Jean), Madeleine, Louise (André), Thérèse (Maurice), Mariette, Richard et Guy. Un merci spécial à ses 3 amis : Montcalm, Paul et Georges et à tous ceux qui l'ont visité. Également, un grand merci à l'équipe Deux-Côtes du CHSLD Ste-Anne-de-Beaupré et au Dr Pierre Boutet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital-Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Qc) G0A 1E0, 418-827-3726, www.jedonneenligne.org/fondationhsab/Direction des funérailles: