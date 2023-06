BARD, Maurice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Maurice Bard, fils de feu Léo Bard et de feu Rose-Anna Bouffard. Il demeurait à Lévis. Il était le frère de Huguette (feu Henri Caouette), Robert, Gilles (Danielle Nolet), feu Paul et de feu Louisette. Outre sa soeur et ses frères, il laisse dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis et à tout le personnel du Manoir de l'arbre argenté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.La famille vous accueillera auà compter de 11 h.