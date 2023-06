MORENCY, Daniel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 mai 2023, à l'âge de 55 ans et 3 mois est décédé monsieur Daniel Morency, conjoint de madame Nancy Thiboutot. Fils de feu dame Madeleyne Fleury et de monsieur Michel Morency, il demeurait à Québec. Outre sa conjointe et son père, il laisse dans le deuil son frère Serge (Annick Martin), son filleul Lou Morency (Bianca Gariépy); de la famille Thiboutot, sa belle-mère madame Élise Chassé (feu Clément Thiboutot), sa belle-sœur Josée et son filleul Jonathan (Marie Godin). Sont aussi affectés par son départ ses oncles et tantes, cousins et cousines, autres parents, ami(e)s et collègues de travail. De chaleureux remerciements sont adressés tout spécialement à la direction et à ses collègues de travail de chez RB Tek Concept pour leur précieux soutien, leurs attentions, leur dévouement, leur disponibilité et la grande empathie manifestée envers notre famille. Sincère merci également aux premiers répondants pour leur implication, leurs soins et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8. https://fondation-iucpq.org/ Les membres de sa famille vous accueilleront aule samedi 17 juin à compter de 13h.À sa volonté, ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Pamphile, comté de L'Islet.