MC NICOLL, Laurent



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 17 mai 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Laurent Mc Nicoll, époux de feu madame Ghislaine Beaumont, fils de feu madame Eugénie Girard et de feu monsieur Philippe Mc Nicoll. Il demeurait à Saint-Tite-des-Caps.La famille recevra les condoléances à partir de 9 h 30. Il laisse dans le deuil ses enfants : Hélène et François (Claire Beaupré); ses petits-enfants : Thomas et William; ses frères et soeurs : Rose-Hélène, Raymonde, Noëlla, Henriette, Dominique et Camille; son beau-frère et sa belle-soeur : Huguette Saint-Hilaire et Vincent Lapointe; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous remercions le personnel du CHSLD Yvonne-Sylvain pour leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une des fondations suivantes : Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, local P1-101, Beaupré, Québec, Téléphone : 418 827-5773 poste 2, Site web : www.fondationhsab.org, Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca, Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.