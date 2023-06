PICARD, Robert



À l'Hôpital Laval, le 18 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Robert Picard, époux de feu dame Marie-Thérèse Godin, fils de feu monsieur Jean-Baptiste Picard et de feu dame Eva Blanche Fiset. Il demeurait à Saint-Alban. La famille recevra les condoléancesL'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Picard laisse dans le deuil ses enfants : feu Jean-Luc (Marilyne Larochelle), Hélène (Daniel Naud), Richard (Shelby Berardino), Isabelle (Johanne Légaré) et François (Lyne St-Pierre) ; ses petits-enfants : Pierre-Luc et Mélanie; ses arrière-petits-enfants : Mélia et Maéli et leur père Danny Perron; ses frères et sœurs : feu Henri-Paul (Rosaline Matte), feu Gisèle (feu André Baril), Jeannette (Normand Langlois), feu Fernand et feu Ronald (Gaétane Paquin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Godin : feu Ange-Albert (feu Marie-Laure Dusablon), feu Marcel (feu Jeanne d'Arc Audet), feu Maurice (feu Rose-Ange Sauvageau), feu Gabrielle (feu Martial Poulin), feu Laura et feu Joseph ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Château Bellevue, de la Résidence les petites douceurs de Saint-Raymond ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira https://www.mira.ca/