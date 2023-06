PARÉ, Martin



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 20 mai 2023, à l'âge 37 ans, est décédé Martin Paré. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses parents, madame Claire Rousseau Paré et monsieur Jacques Paré, son frère Éric Paré; ses tantes et ses oncles : sa marraine Céline Paré (Jean Gagnon), son parrain Curtis Bélanger (Francine Berrouard), Louise Paré, Monique Rousseau (Denis Laliberté), Madeleine Rousseau (André Fitzback), Pierre Rousseau (feu Diane Lemieux), Huguette Rousseau (feu Daniel Watters), André Rousseau (Caroline Milot), feu Anne Rousseau, feu Marie Rousseau (Bernard Myrand), Bernard Rousseau, Jean Rousseau (Chantal Fiset) et Guy Rousseau (Sandra Gagnon); ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira. La famille vous accueillera auà compter de 11h.