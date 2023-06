DROLET, Doris



À l'Hôpital Saint-François D'Assise, le 26 mai 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Doris Drolet, conjointe de feu Léo Richard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Denise (feu Denis Fortin), Louise, Raymonde (Jacques Fortier), Francine (Clément Charbonneau); ses frères : feu Normand (feu Claudette Beaulé), feu Magella (feu Jacqueline Dion), feu Charles-Henri (Louisette Bolduc), feu Jean-Guy (Lisette Laroche); son beau-fils Stéphan Richard (Sonia Mathieu) et sa belle-fille Marie-Linn Richard et leurs enfants ainsi que ses nombreuses nièces et neveux et parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'accompagnement et les bons soins prodigués à Doris. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec, G2J 1B8, téléphone : 418-682-6387, site web : https://www.coeuretavc.ca/