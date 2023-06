BILODEAU, André



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 26 mai 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur André Bilodeau, époux de madame Claudette L'Heureux. Il était le fils de feu madame Lumina Bilodeau et de feu monsieur Émile-Louis Bilodeau. Il demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré et il était natif de la paroisse de St-Ferréol-Les-Neiges.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 30,Il laisse dans le deuil outre son épouse Claudette, son fils Jocelyn ( Joane Lévesque), ses petits-enfants: Sarah-Maude (Luc Racine), Samuel; son arrière petite-fille Ivy adorée; ses frères et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Omer (feu Juliette Paré), feu Benoit (feu Marie-Rose Lessard), Thérèse (feu Almazar Simard), feu Lauriat (Ghislaine Tremblay), Gilles (Louise L'Heureux), La famille L'Heureux : feu Éliane, feu Monique (Marcel Simard), feu Paul-André (Ginette Bédard), feu Rosane ((feu Claude Lachance et feu Rosaire Poulin)), Claude (feu Diane Fortier), Réjean (Lucie Leclerc), Jacqueline (Jacques Michel), Linda ((feu Alain Fortier (Serge Morency)), Sylvie (Denis Chamberland). Il laisse dans le deuil son neveu Denis qu'il appréciait beaucoup, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis (es). La famille tient à remercier le Dre Christine Lemay et un merci particulier à l'infirmière madame Odette Duchesne et tout le personnel de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Sainte-Anne-De-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 3C0Des formulaires seront disponibles sur place.