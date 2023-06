CADORETTE, Robert



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 30 mai 2023, entouré de ses proches, est décédé à l'âge de 67 ans monsieur Robert Cadorette, conjoint de madame France Després. Il était le fils de feu Gérard Cadorette et de feu dame Élise Demers. Il demeurait à Lévis, secteur St-Romuald. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles : Geneviève (Maxime Lamontagne) et Marilyne (Benjamin Duguay); ses petits-enfants: Megan, Éliam, Lyvia et Ludovic; la mère de ses filles Lynda Bossé; ses frères et sa sœur : feu Roger (Carole Durand), son jumeau feu Richard, Suzanne, Marcel et Gilles (Martine Laflamme); sa belle-fille Anne-Sophie Boutin (Stevens Bouaphakeo et leur fille Eva); ses neveux et nièces : Michel, Mathieu, Géremy et Émilie; ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la maison de soins palliatifs du littoral pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à l'infirmière pivot du CRIC de Lévis madame Sophie D'Auteuil pour son dévouement. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral.La famille vous accueillera auà compter de 11 h.