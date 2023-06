BOIS TARDIF, Marie-Marthe



À l'Hôpital de Montmagny, le 28 mai 2023, à l'âge de 96 ans et 3 mois, est décédée madame Marie-Marthe Bois épouse de feu monsieur Félix Tardif. Elle demeurait à Sainte-Perpétue et depuis quelques années à Saint-Jean-Port-Joli. Elle est allée rejoindre ses parents dame Maria-Caroline Thibodeau et de feu monsieur Thomas Bois ainsi que tous ses frères et sœurs et plusieurs membres de leur famille. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Louisette (Laurent Bernier), Jean-Yves, Marjolaine (Renaud Lemelin), Alain, feu Jean-Marie (Johanne Drolet), Jasmin (Aline Lagacé), Micheline (Paul Goyette) et Laurette (Réjean Mercier); ses petits-enfants : Nathaniel et Nicolas Bernier (Ariane Bilodeau), feu Jérôme et Érika Lemelin (David Bouchard), Jessy Tardif (Véronique Defoy), David et Karen Tardif (Dale Golden), Sébastien, Meggy (Sébastien Hudon), Sarah (Olivier Beaulieu) et Jérémy Mercier; ses arrière-petits-enfants : Éléna, Léane, Adélia, Maria et Liliarose Lemelin-Bouchard, Jayson Tardif, Mathilde et Alexis Hudon. Sont aussi affectés par son départ sa belle-sœur Laurette Tardif, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à son médecin Dre Élizabeth Blouin, à Éric Pelletier t.s. et à toute l'équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, les résidents et tous les membres du personnel de la Résidence L'Oasis (endroit qu'elle ne voulait pas quitter) ainsi que de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien, leurs délicates attentions, les soins attentionnés et leur présence chaleureuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8, ainsi qu'à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2725 Chemin Sainte-Foy Québec, (Qc) G1V 4G5. Les membres de sa famille vous accueilleront aule samedi 10 juin à compter de 12h30.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.