CASSISTA, Micheline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Micheline Cassista, survenu à Québec le 19 mai 2023. Elle était l'épouse de feu Jean-Claude Chapados, la fille de feu Marie-Jeanne Gonthier et de feu Roland Cassista. Elle habitait à Québec.Madame Cassista laisse dans le deuil ses enfants : Christine (Mario Royer), Brigitte (Robin Roy) et Pierre-Luc (Amy Lefebvre); ses petits-enfants : Alexandra Royer (Marc-Antoine Veilleux), Anne-Sophie Royer (Ingrid Dufresne), Vincent Royer (Maude Samuel), Samuel Roy, Charles Roy, Frédérique Chapados (Yannick Dion), Thomas Chapados (Émilie Jacob) et Charlie Chapados; sa sœur Lisette Cassista (Michel Roberge); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Chapados : Edgar (Pauline Maltais), René, Gaston, Pierrette (Jean-Yves Goupil), Pierre (Diane Duclos) et Marcel (feu Francine Careau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre son époux. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'IUCPQ, ainsi qu'au personnel soignant de la résidence Logis-Confort pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999.https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.