GONTHIER LEMIEUX, Jacqueline



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 10 mai 2023, à l'âge de 86 ans est décédée madame Jacqueline Lemieux épouse de feu Armand Gonthier. Elle était la fille d feu Joseph Lemieux et de feu Rose-Anna Vermette. Elle demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Marco, Patrice (Marielle Boulet), Claudia (Richard Caron), Sandra (Steven Duquette), Annick (Sylvain Dutil); ses petits-enfants: Sara-Maude (Maxime Lemieux) et Shawn Duquette, Kim et Alex St-Hilaire, Koralie Dutil et ses arrière-petits-enfants Miarose et Maëly. Elle était la sœur de : feu Fernand (Huguette Grondin), Gemma, feu Julien (feu Madeleine Bilodeau), Madeleine (Raymond Godbout), feu Gilles, feu Rachelle (feu Magella Arseneault), feu Cécile (René Girard), feu Paul-André (Lucienne Audet), Liliane (Robert Lacasse), Marie-Paule (Normand Lanthier), Jean-Marc (Nicole Marquis) et feu Clarisse Vermette. De la famille Gonthier, elle était la belle-sœur de : feu Lionel (Marie-Anne Vermette), feu Thérèse (feu Almanzor Fradette), feu Jean-Paul (Fernande Laflamme), feu Monique (feu Roland Laflamme), Maurice (Thérèse Roy), Lucie (feu Gérard Asselin), Rachel (Raymond Arseneault), feu Jeannine (feu Guy Vermette), feu Rosaire (Darquise Godbout), Carmelle (Patrick Baillargeon) et Suzanne (feu Rosaire Asselin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement sincère au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël et de la résidence au Cœur de Bellechasse de Saint-Nérée pour les bons soins prodigués à madame Lemieux. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse 80, Boul. Bégin Ste-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la