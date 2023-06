ROCHETTE, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 juin 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Guy Rochette, époux de madame Thérèse Leclerc, fils de feu Berthe Rochette et de feu Honoré Rochette. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Andréanne Tanguay), Alain et Judith (Claude Larose); ses petits-enfants : Jacquelin (Marie-Christine Toupin), Émilie (Boris Clain), Pascal (Élizabeth Deschamps), Chloé-Ève (Marjory Kyer) et Alexandra (Philippe Alvarez); ses arrière-petits-enfants : Arnaud, Marianne et Rose; ses frères et sœurs : feu Sœur Lucille, feu Roland (Suzanne Guénette), feu Marthe (feu Émile Leclerc), feu Pierrette (feu J. Marcel Dumas), feu Gertrude, feu Lucien, feu Lise (feu Félix Lessard), feu Françoise (André Cadoret), Gilles (Rachel Bélanger), Aline (feu Arthur Daigle) et Pauline (Camille Turgeon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Leclerc : Pierrette, feu Claude (Françoise Gagné), feu Jean-Louis (feu Rachelle Roberge), Denise (Pierre Pelletier) et feu Yvon (Diane Gingras); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du cœur le Dr François Dagenais pour son soutien et ses précieux conseils, les cardiologues de la Clinique d'insuffisance cardiaque de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le pharmacien Jean Bournival pour la qualité de sa communication et son empathie, les membres de l'équipe de soins du département de cardiologie du 7e étage (en particulier Michel Lessard), et les membres de l'équipe des soins palliatifs pour leur délicatesse et leur accompagnement attentionné dans les derniers moments de vie de Guy. Également, la famille remercie l'équipe de l'unité de soins du Pavillon Sékoïa, et notamment Sylvie, Aline et Élodie, qu'il affectionnait tout particulièrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Collège de Lévis https://www.jedonneenligne.org/fondationcollegedelevis/ ou à la Fondation Parkinson Québec https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 10h30.La direction a été confiée au