LACHANCE, Lise



Au CHU - CHUL, le 2 juin 2023, à l'âge de 79 ans et 2 mois, est décédée madame Lise Lachance, fille de feu madame Blandine Picard et de feu monsieur Léo Lachance. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 15 h à 17 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Josée (Claude Billette) et Martin; le père de ceux-ci : Claude Létourneau; ses petits-enfants : Félix et David; ses neveux et nièces : Christian, Ginette, Francine, Jean-Claude, Gaétan et Lucie, ainsi que les membres des familles Roy et Létourneau. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Claude, André, Marcelle et Huguette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une des fondations suivantes : Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site web : www.fqc.qc.ca, Fondation Rêves d'enfants - Division Québec est, 254, rue Soumande, bureau #206, Québec, Québec, Téléphone : 418 650-2111, courriel : qe@revesdenfants.ca, site web : www.revesdenfants.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.