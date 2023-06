CARON-BOURBONNAIS, Aurélie



Entourée de l'amour des siens, le 25 mai 2023, à l'âge de 98 ans et onze mois, est décédée, madame Aurélie Caron. Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé, feu Louis-Philippe Bourbonnais. Elle demeurait à St-Gervais de Bellechasse. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Marie-Thérèse (Michel Brunet), Louise (Gilles Allaire), Madeleine (Daniel Le Sauteur), Lucile (Gérard Langlois), Jacques, François (Marie-Lucie Bérubé), André (Sonia Dion), Jean (Louise Denault), Hélène (Ghislain Aubin), ses petits-enfants : Marie-France Allaire (feu Alain Dulac), Philippe Allaire (Audrey Boivin), Jean-Marc Allaire (Paula Parsons), Pascal Le Sauteur (Marie-Claude Besner), Jean-Gabriel Le Sauteur (Tracy Irving), Marc-André Létourneau, Marie-Claude Bourbonnais (Vincent Cadorette), Michèle Bérubé, Chantal Bourbonnais, Fabien Dion-Bourbonnais (Alexia Bourbeau), Dominic Bourbonnais (Sabrina Laterreur), Kara Bourbonnais (Carl Thibault), feu Catherine Aubin, Pascale Aubin (Jonathan Baillargeon) et Maxime Aubin, ainsi que ses dix-sept arrière-petits-enfants. Elle est partie rejoindre ses parents (feu Arsène et Alma Caron), ses frères et sœur, beaux-frères et belles-soeurs. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amies. Nous tenons à remercier notre amie Cécile Dion-Deschênes qui a toujours été d'un indéfectible dévouement. Un immense merci à la docteure Lemieux et au personnel du Centre des soins palliatifs de l'HDL pour leur dévouement et leur compassion. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fabrique de St-Gervais de Bellechasse ou au Centre de soins palliatifs de l'hôtel-Dieu de Lévis. Des enveloppes seront disponibles au salon funéraire. Les membres de la famille vous accueillerontet de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la