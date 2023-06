LAROSE, Jean



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 2 juin 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean Larose, époux de feu Madeleine Fontaine. Il était le fils de feu Pierre Larose et de feu Lumina Larose. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Jacqueline (Marcel Lemieux), Marie-Claire (Gérard Bernard), Clément (Rita Bouchard), Nicole (Michel Guay), Michel (Denise Leblanc), feu Jacinthe (Denis St-Hilaire), Aline (Jacques Lavallée), Yvette (Jean-Pierre Point), Claude, Jean-Guy, Germain (Marie-France Patry); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fontaine : Gemma (feu Jean-Paul Rhéaume), Rachelle (feu Henri Blouin), Catherine (feu Yvon Beaulieu), feu Gérard (Généva Morin), Yolande, feu Laval (Pauline Roy), Gilberte (feu John Thompson), et Jean-Marc (Sylvie Lavoie) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé : feu Marie-Jeanne, feu Henri-Louis (feu Anna-Marie Couture), feu Rose-Alma, feu Lévina (feu Antonio Lambert), feu Pierre (dominicain), feu Anny (religieuse RJM), feu Antonio (feu Mariette Dubé), feu Josaphat (feu Fernande Lacasse), feu Georges, feu Léonidas (feu Jeanne-D'Arc Fontaine), feu Aurore (religieuse RJM), feu Thérèse, feu Marie-Reine (feu Georges Clément) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Roland (feu Marguerite Boucher), feu Jeanne D'Arc (feu Léonidas Larose), feu Bernadette (feu Pamphile Couture), feu Lucien (feu Pauline Carrier) et feu Jean-Marie (Denise Couture). Sincère remerciement au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueille à la Résidence funéraireà compter de 11h.