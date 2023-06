DION, Bruce



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 14 mars 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Bruce Dion, conjoint de dame Sylvie Bilodeau. Il était le fils de feu dame Norma McLellan et de feu monsieur Edgar Dion. Il demeurait à Québec., où la mise en terre aura lieu à 14 h. Monsieur Dion laisse dans le deuil sa fille Judy Anne; sa sœur Shirley (Michael Allard), son frère Steve (Bonnie Mitchell); les fils de sa conjointe : Martin et Dominique Paré; ses neveux : Dave Giguère, Zachary, Jordan et Michael Dion; la mère de sa fille Monique Payeur; son grand ami Denis Dussault (Arnold) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site web : www.cancer.ca, Téléphone : 1 888 939-3333.