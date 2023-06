POIRIER, Denys



À la Résidence la Roseraie de Québec, le 15 mai 2023, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédé monsieur Denys Poirier époux de feu madame Marie-Claude Daigle. Il était le fils de feu monsieur Donat Poirier et de feu madame Gilberte Savard. La famille accueillera parents et amis,Les cendres seront mises en terre au cimetière Shipshaw à Jonquière. Il laisse dans le deuil, sa compagne de vie, madame Nicole Pouliot et les membres de sa famille, sa fille Lyne (Fabrice Rondot) et ses cinq petits-enfants : Mélyssa, Alexandre, Tristan, Nathan, Sélène; il était le frère de Régent (Denise Bouchard), feu Guy (Nicole Guérin) et feu Laurier (Aline Aubut). Il laisse également dans le deuil plusieurs nièces, parents et amis.