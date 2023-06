CÔTÉ, Magdeleine



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 23 mai 2023, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Magdeleine Côté, épouse de feu monsieur Marcel Girard. Elle était la fille de feu monsieur Aurélien Côté et de feu dame Cécile Gingras. Elle demeurait à Québec et autrefois à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances au :le vendredi 9 juin 2023 de 19h à 21h et le samedi 10 juin de 9h à 10h30.et, de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (feu Marie, Paule), Marc (Solange), François et Martin (Martine); ses petits-enfants : Charles, Benoit, Anthony (Geneviève), Sabrina (Alexandre), Guillaume (Élodie), Cynthia (François-Xavier), Alexandre (Tiffany), Elisabeth et Benjamin; futur bébé Albert; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Girard : Marie-Claire, Carmelle, Marie-Paule sscm, Simonne, Denise, Michel (Deborah) et Brigitte (Jean-Claude); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs qui l'ont précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), via leur site web : https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Manoir de la Rivière ainsi que l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), pour les bons soins prodigués.