PELCHAT, Ghislaine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 mai 2023, à l'âge de 84 ans et 9 mois est décédée madame Ghislaine Pelchat, épouse de feu Lucien Croteau. Elle était la fille de feu Noël Pelchat et de feu Jeannette Couture. Elle demeurait à Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil sa fille Josée (Alain Lescadres); ses deux petites-filles : Marie-Noelle (Laurence Cadieux) et Annabelle Cliche. Elle était la sœur de feu Gaston (feu Yolande Demers) et feu Paule (feu Léo Dubois). Elle laisse également dans le deuil sa belle-famille Croteau : feu Annette (feu Jean Louis Dion), Marcelle (feu Paul Chainey), feu Noëlla (feu Jacques Dion), Jeanine (feu Guy Dube), feu Rene (feu Ghislaine Roger), feu Henri (feu Louiselle Roger) et feu Claude (Louise Faucher); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel de la résidence St-Antoine ainsi qu'au personnel du CLSC de St-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur. La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 10 juin 2023 à 15 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".