CROTEAU, Lucienne Ricard



Subitement à son domicile, le lundi 15 mai 2023, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Lucienne Ricard, épouse de feu Philippe Croteau, fille de feu Roméo Ricard et de feu Eveline Caron, demeurant à St-Marc-des-Carrières. La famille accueillera parents et ami (e)s à laà partir de 13h., suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle a rejoint ses sœurs et frères : Jacqueline, Rita, Denise, Lucille, Paul, Raymond ainsi que ses belles-sœurs et son beau-frère : Florina, Dora, Flore, Rita et Arthur Croteau. Elle laisse dans le deuil : ses enfants : Danielle Croteau (Étienne Laganière) et Jean Croteau; ses petits-enfants : Mathieu Laganière (Mélissa St-Onge), Jérémie Laganière (Laurie-Jade Verreault), Jasmin Laganière (Audélie Fortin) et Anne-Marie Laganière (Zacharie Jobin); ses arrière-petits-enfants : Louka et Livia; sa sœur : Rollande Hivon (Claude Lauzon); ses frères : Jacques et Marcel Ricard (feu France St-Laurent), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du Halo et du CLSC de Portneuf ainsi qu'à Michel Bertrand pour toute l'aide apportée à Mme Ricard. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de St-Prosper-de-Champlain.