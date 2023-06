BRETON, Martin



C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous faisons part du décès de notre bien-aimé Martin Breton survenu subitement, le 31 mai 2023, à sa résidence. Il était le fils de feu Jeannette Lemieux et de feu Louis-Henri Breton.Il laisse dans le deuil sa conjointe Colette Harvey, son fils Alexandre Breton et sa conjointe Georgiana Elena Gîrea. La présence et le sourire de Martin vont aussi manquer à sa sœur Lyne (Alain Bardenet), et ses frères Jacques, Denis et Yvan (Mark Lepître), à ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Harvey, Lucie (Gilles Roy), Hélène, Pauline, Jacques (Nicole Canuel) et Roger (Noëlla Madore), ainsi qu'à ses nièces, neveux, leurs conjoints et conjointes, leurs enfants et de nombreux amies et amis qui ont jalonné sa route. Créatif, artiste et ingénieux, jamais prétentieux, Martin nous a quittés beaucoup trop vite. Il nous laisse avec un grand vide et de merveilleux souvenirs. Un homme simple, fier de sa famille et de ses nombreuses réalisations.Si vous le désirez, vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à Médecin Sans Frontières ou à la Croix rouge internationale.