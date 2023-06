ST-MICHEL, Louise



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 21 janvier 2023, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédée madame Louise St-Michel, fille de feu madame Rose-Emma Paré et de feu monsieur Albert St-Michel. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont par la suite. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Denise (feu Henri-Paul Aubin), feu Huguette (feu Philippe Jolicoeur) et Pierre, ainsi que ses neveux, cousins et cousines. La famille tient à remercier Lise Jolicoeur pour l'aide et le support apporté à Louise.