LEMELIN, Danielle



Entourée de l'amour des siens, à son domicile, le 13 mai 2023, à l'âge de 66 ans et 10 mois, est décédée madame Danielle Lemelin, épouse de monsieur Louis Isabelle. Elle était la fille de feu monsieur Lionel Lemelin et de feu madame Jeannine Patry. Elle demeurait à Saint-Gervais-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances à la salle dude 14h à 16h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux fils Jérôme Isabelle et Pierre-Luc Isabelle (Audrey Fournier) et ses petits-enfants : Charles et Romy Isabelle. Elle était la sœur de Muriel (feu Léo Marcoux), Hervé (Suzanne Roy) et Roseline (feu René Isabelle) et la belle-sœur de Carole et Richard Isabelle. Elle laisse également dans le deuil ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(es). La famille tient à remercier toute l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis et toute l'équipe du CLSC de Bellechasse pour leur professionnalisme et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 5151, boul. de l'Assomption Montréal (Québec) H1T 4A9 ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis 5445, rue Saint-Louis Lévis (Québec), G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles sur place. Les arrangements funéraires ont été confiés à la