SOULARD, Denise



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Denise Soulard, survenu à Lévis le 25 mai 2023. Elle était l'épouse de André Lachance, la fille de feu Marie-Louise Gagnon et de feu Henri Soulard. Elle habitait à Lévis.. (À partir du chemin Saint-Louis, emprunter la rue Maire-Beaulieu pour accéder au stationnement du Montmartre canadien. La chapelle se trouve au fond du stationnement, dans un édifice séparé du bâtiment principal). Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée (André Côté); ses petits-enfants : Thomas et Juliette; ses neveux, ses nièces ainsi que ses ami(e). Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses sœurs et son frère. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour les bons soins, l'amour et le respect prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5545 rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis (Qc) G6V 4G9, téléphone : 418 903-6177, site web : https://www.mspdulittoral.com/donner/