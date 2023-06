TURMEL, Yvon



À Québec, le 3 juin 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Yvon Turmel, militaire à la retraite, époux en premières noces de feu dame Margarete Griewel et en secondes noces de dame Germaine Thibault. Il était le fils de feu dame Albertine Audet et de feu monsieur Michel Turmel. Il demeurait à Québec, autrefois de Sts-Anges.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Germaine, sa fille Jacqueline Turmel (Maurice Labrecque) ; ses belles-filles Monique Cloutier (Yves Dionne), Aline Cloutier (Robert Béland) et Suzanne Cloutier (Daniel Bouffard); les petits-enfants et arrière-petits-enfants de son épouse Germaine ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère et beau-frère de feu Yvette Turmel (feu Aurèle Perreault), feu Laurette Turmel (feu Gérard Boily), feu Madeleine Turmel (feu Maurice Laroche), feu Thérèse Turmel (feu Bernard Drouin), Aline Turmel (feu Philippe-Auguste Drouin), feu Édith Turmel (feu Claude Michaud), feu Gérard Turmel (feu Fleurette Mathurin), feu Adrienne Turmel, feu Fernand Thibault, feu Jean-Guy Thibault et feu Lionel Thibault. La famille désire remercier son neveu Serge pour l'aide et le soutien qu'il a apportés à Yvon ainsi que le personnel des soins palliatifs et les médecins dont Dre Turcotte, Dre Lambert et Dre Gagnon, de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca