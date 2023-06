PAGEAU, Huguette Simard



Au CHU Hôpital Saint-François d'Assise, le 7 mai 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Huguette Simard, épouse de feu monsieur Paul-Émile Pageau, fille de feu dame Yvonne Sylvain et de feu monsieur Henri Simard. Elle demeurait à la Résidence Samoa, Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléances enLes cendres seront déposées au cimetière paroissial de Notre-Dame-des-Laurentides, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Paul-Henri (Claudette Lamontagne), Jacinthe (Gilbert Carbonneau); ses petits-enfants : Frédérick Bernier (Marie-Christine Drouin), Natasha Bernier (Daniel Ratté), Rémy Bernier (Kassandra Gosselin); ses frères : feu Yvon Simard (Marie-Jeanne Pageau), feu Paul-Émile Simard, Roland Simard et Gilles Simard, ainsi que les membres de la famille Pageau, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel de la Résidence Samoa, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca . Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.