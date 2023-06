DUTIL, Gilles



Au Centre d'hébergement Champlain - Chanoine-Audet, le 15 mai 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Gilles Dutil, époux de feu Louise Gravel, fils de feu Léo Dutil et de feu Yvonne Boucher. Il demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse.Il laisse dans le deuil ses enfants: Joanne (Normand Peck) et Martin (Matilde Cordero-Erausquin); ses petits-enfants: Barbara et Léonard; ses frères et sœur: Adrien (Rose Dumont), Aimé (Lise Letendre), Jacqueline (François Sipos). Il était aussi le frère de : feu Yvette, feu Jean-Léo (Marie-Paule Labonté), feu Jeanne-d'Arc (feu Raymond Bilodeau), feu Fernande (feu Léonard Roy), feu Gemma (feu Roger Sirois), feu Raymonde (feu Raymond Prévost) et feu Élisabeth (Jean-Guy Aubé); et le beau-frère des membres de la famille Gravel : Lucie (feu Lucien Boivin), Françoise (feu Rosaire Breton) et feu André (feu Laurette Chabot). La famille tient à remercier le Dr Marc Létourneau qui fut son médecin à Saint-Charles-de-Bellechasse ainsi que le personnel dévoué du 2e étage du CHC - Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués pendant plus de deux ans. La famille vous accueillera enà compter de 9 h.