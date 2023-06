BIRON, Pierrette Guimont



À l'Hôpital Saint-Sacrement, lors d'une belle journée ensoleillée le 27 mai 2023, notre mère Pierrette Guimont âgée de 91 ans s'est envolée vers la lumière. Elle était l'épouse de feu Lucien Biron et la fille de feu Albert Guimont et de feu Clara Joubert. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Line (Alain Garneau) et son fils Luc (Sylvie Gosselin); ses petits-fils : François Gosselin-Biron (Stéphanie Perron), feu Pierre-Luc Gosselin-Biron, Nicolas Gosselin-Biron (Jessica Beaudoin) et Jean-Philippe Garneau (Joanie Robitaille); ses arrière-petits-enfants : Romy Biron, Noah Biron et Élisabeth Garneau. Elle laisse également dans le deuil ses deux belles-sœurs : Madeleine Biron et Fleurette Pérusse ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Berthe, Noëlla, Jean-Guy, Marguerite, Huguette et Mario, ses beaux-frères et belles-sœurs : André, Charles, Françoise, Alain, Rodrigue, Armand, Lucienne et Jean-Guy qui l'ont précédée. Nous tenons à remercier le personnel du 5e étage (URFI) de l'Hôpital Saint-Sacrement. L'équipe multidisciplinaire a fait preuve d'un professionnalisme et d'une bienveillance remarquable envers notre mère. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu le jeudi 15 juin 2023 à 10 h 30 avec la famille immédiate au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.