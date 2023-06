BOUTET, Rosaire



À la Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon, le 19 mai 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Rosaire Boutet, époux de feu Carmen Perron, fils de feu madame Émilie Bouchard et de feu monsieur Georges Boutet. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au columbarium La Souvenance. Rosaire a rejoint son épouse, feu Carmen Perron et son fils, feu Michel-Alain. Il laisse dans le deuil Christian Langevin, fidèle ami; ses enfants : Marie-France (Eduardo), Patrice (Diane), Renaud (Ginette) et Roxane; ses petits-enfants : feu David, Mathieu-Jérémie, Luca, Jessica, Lydia, Jean-Marc, Laurie, Charles, Félix et Alice; plusieurs arrière-petits-enfants dont Alicia. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Maurice (feu Céline Mathieu), Valmont (Huguette Tremblay), Aline, Noëlla, Marcel (Margot), Jean-Marie (feu Christiane), Muriel, Paule-Armande (Serge), Françoise, feu Martin (Louisette), feu Épiphane (Diane); nombreux neveux et nièces et plusieurs ami(e)s.