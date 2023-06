PAPILLON, Gisèle Simoneau



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 20 mai 2023, l'âge de 75 ans, est décédée madame Gisèle Simoneau, épouse de monsieur Réjean Papillon et fille de feu monsieur Gatien Simoneau et de feu madame Fleur-Ange Paquet. Elle demeurait à St-Raymond. Madame Simoneau laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Daniel (Annie Pépin), Julie et Maude (Yannick Verrette); ses petits-enfants: Philip et Élodie Papillon, Édouard et Victor St-Hilaire, Louis et Charles Verrette; ses frères et soeurs de la famille Simoneau: Michelle (Marc Ferland), feu François (Nicole Thériault), feu Jacques (Lise Leclerc), Janine (Jean-Claude Verret) et Guy (Claire Martel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Papillon: Ghislain (Pierre Filiatrault), Hélène (Gaston Piché), François (Claire Chastenay), Charles-Auguste (Linda Marcotte), Lucie (Jean-Yves Genest) et Louis (Marie-Claude Martel); ses filleuls: feu Éric, Sylvain et Yan; sa soeur de coeur Micheline Paquet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses nombreux ami(e)s. Remerciements au personnel du CHAUR de Trois-Rivières et à l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9h à 11h.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer www.cancer.ca