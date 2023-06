PLANTE, Denise



À L'Ancienne-Lorette, le 16 mai 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Denise Plante, conjointe de monsieur Jean-Claude Carbonneau. Elle était la fille de feu dame Béatrice Méthot et de feu monsieur Eugène Plante. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Jean-Claude Carbonneau, ses garçons : Pierre (Lise) et Jacques (Paule), fils de son 1er mari décédé, André Boucher; les enfants de son conjoint : Marc (Ginette), Mario, Pascale (Claire) et Stéphane (Chantale); ses petits-enfants Boucher : Rémi, Marc-André, Émilie, Rosalie et Gabriel; les petits-enfants de son conjoint : Maxime, Olivier, Mathieu, Jean-François, Michaël, Pier-Olivier et Anne-Valérie; ses 7 arrière-petits-enfants; ses belle-sœurs : Huguette (feu Jacques), Lilianne (Constant) et Yolande (feu Lionel); son beau-frère Jacques (Paulette); une grande amie, Marie Breton, les résidents du Jardins des Pionniers et ses ami(e)s du Club de l'âge d'or de Duberger; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé : Lauretta, Roméo (Hélène), Roger (Ghislaine), Lionel et Ghislaine. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Sainte-Monique pour les bons soins et l'amour qu'elle a reçu. Merci aux parents et ami(e)s qui ont témoigné leur grande affection à ma chère Denise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec), G1S 3G3), 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Monique (6125, boulevard Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, Québec G2E 5W2)